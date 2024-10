Gaeta.it - Sequestrati 100 mila euro all’ex dg di Sogei: la Guardia di Finanza indaga su tangenti e manomissione di prove

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operato delladicontinua a rivelarsi incisivo nella lotta alla corruzione in Italia, con recenti sviluppi che coinvolgono un importante dirigente del settore pubblico. È stato sequestrato un ulteriore quantitativo di 100nell’abitazione di Paolino Iorio, ex Direttore Generale della, una società di informatica al servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le indagini ruotano attorno a un presunto giro die alla misteriosa cancellazione dicruciali per il caso. Il blitz delladiAgenti delladihanno eseguito un controllo approfondito presso l’abitazione di Paolino Iorio, dove è stato ritrovato un ingente ammontare di denaro, pari a 100. Questi fondi sarebbero il risultato di attività illecite legate a corruzione e