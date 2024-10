Ilfattoquotidiano.it - “Se sono gay? Molti me lo chiedono”: Gianluca Torre di “Casa a prima vista” risponde ai pettegolezzi sul suo orientamento

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Cosa vuole sapere, seme lo”.commenta le voci sulla sua presunta omosessualità. Lo fa dalle pagine di Gente, che nel nuovo numero in edicola dedica un servizio all’agente immobiliare di. Il programma di Real Time è riuscito, nel corso dei mesi, a radunare intorno a sé una fan base sempre più numerosa. Uno stuolo di ammiratori che non hanno la minima intenzione di perdere una puntata della trasmissione, ormai un cult nella fascia dell’access prime time. Tra gli agenti impegnati a cercare lagiusta per i clienti c’è, che con Ida Di Filippo e Mariana D’Amico presidia il nord Italia, con focus principale su Milano e dintorni., ribattezzato dalle compagne d’avventure “biscottino”, affronta con Gente il tema del propriosessuale.