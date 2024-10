Sciopero e proteste a Pomigliano d’Arco: la metà degli operai aderisce all’iniziativa sindacale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un impulso significativo alle recenti agitazioni sindacali è stato dato dalla giornata di Sciopero proclamata da diverse sigle che rappresentano i lavoratori del settore automotive. A Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, circa il 40% degli operai dello stabilimento Stellantis ha partecipato attivamente alle manifestazioni indette dai sindacati. Questo movimento è parte di una mobilitazione più ampia che sta coinvolgendo numerosissime città italiane, testimoniando una crisi profonda che colpisce l’industria delle automobili. Percentuale di adesione e impatto sulla produzione Secondo i sindacalisti presenti al sit-in di protesta a Napoli, la partecipazione degli operai si attesta attorno al 40%. Questo dato segna un segnale di forte discontento nei confronti della situazione attuale del mercato e delle condizioni di lavoro. Gaeta.it - Sciopero e proteste a Pomigliano d’Arco: la metà degli operai aderisce all’iniziativa sindacale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un impulso significativo alle recenti agitazioni sindacali è stato dato dalla giornata diproclamata da diverse sigle che rappresentano i lavoratori del settore automotive. A, in provincia di Napoli, circa il 40%dello stabilimento Stellantis ha partecipato attivamente alle manifestazioni indette dai sindacati. Questo movimento è parte di una mobilitazione più ampia che sta coinvolgendo numerosissime città italiane, testimoniando una crisi profonda che colpisce l’industria delle automobili. Percentuale di adesione e impatto sulla produzione Secondo i sindacalisti presenti al sit-in di protesta a Napoli, la partecipazionesi attesta attorno al 40%. Questo dato segna un segnale di forte discontento nei confronti della situazione attuale del mercato e delle condizioni di lavoro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero Stellantis : in arrivo 5mila lavoratori dello stabilimento di Pomigliano - Il 18 ottobre prossimo si terrà a Roma la mobilitazione nazionale per il settore automotive: saranno oltre 5mila i lavoratori che da Napoli raggiungeranno la Capitale. . . . Lo stabilimento ex Fiat di Pomigliano d'Arco è uno dei rari esempi di tenuta delle imprese del Gruppo, con numeri in positivo in. (Napolitoday.it)