Sciopero dell'automotive, '20mila in piazza a Roma' (Di venerdì 18 ottobre 2024) "In 20mila in piazza" a Roma per la manifestazione nazionale organizzata dai sindacati metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con lo Sciopero unitario del settore auto. Il numero è stato indicato dal palco in piazza del Popolo dagli stessi organizzatori. Quotidiano.net - Sciopero dell'automotive, '20mila in piazza a Roma' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Inin" aper la manifestazione nazionale organizzata dai sindacati metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con lounitario del settore auto. Il numero è stato indicato dal palco indel Popolo dagli stessi organizzatori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sciopero dell'automotive, '20mila in piazza a Roma' - "In 20mila in piazza" a Roma per la manifestazione nazionale organizzata dai sindacati metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con lo sciopero unitario del settore auto. Il numero è stato indica ... (ansa.it)

Un pullman e diverse auto da Ravenna a Roma per lo sciopero nazionale dell’automotive di venerdì 18 ottobre - Venerdì 18 ottobre, partiranno da diverse città , inclusa Ravenna, pullman e auto diretti a Roma in occasione dello sciopero unitario indetto da Fim, Fiom ... (ravennanotizie.it)

Cgil: Pullman da Ravenna per sciopero automotive - Un pullman e diverse auto partiranno per Roma, venerdì 18 ottobre, in occasione dello sciopero unitario di Fim Fiom Uilm dell’intero settore dei lavoratori metalmeccanici dell’automotive, con manifest ... (ravennawebtv.it)