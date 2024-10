Schianto in autostrada, vigili del fuoco estraggono una donna dall'auto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Schianto tra auto sulla A8 nel tardo pomeriggio di venerdì 18 ottobre. Una donna è stata estratta dalle lamiere della sua vettura dai vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 sull'autostrada A8 in direzione Milano, tra gli svincoli di Gallarate e Busto Arsizio. La dinamica Milanotoday.it - Schianto in autostrada, vigili del fuoco estraggono una donna dall'auto Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)trasulla A8 nel tardo pomeriggio di venerdì 18 ottobre. Unaè stata estrattae lamiere della sua vettura daidel. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 sull'A8 in direzione Milano, tra gli svincoli di Gallarate e Busto Arsizio. La dinamica

Schianto contro un albero : un ferito liberato dalla lamiere dai Vigili del fuoco - E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 19, in via Ronco d'Asino, nel passo della Biancarda, nel comune di Verghereto. Per cause al vaglio ai Carabinieri, il conducente di un'auto ha perso il controllo, schiantandosi contro un... (Cesenatoday.it)

Schianto fra 5 auto - due conducenti in trappola : salvati dai vigili del fuoco - . Firenze, 12 settembre 2024 – Maxi-incidente in via Perfetti Ricasoli nel comune di Sesto Fiorentino. Sono 5 le auto coinvolte nello scontro avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, 12 settembre. I due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest che hanno liberato con l’uso di cesoie e ... (Lanazione.it)

