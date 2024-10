Rinnovo Kvaratskhelia, Conte non tranquillo per la situazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è attualmente in stand by ed Antonio Conte non sarebbe tranquillo di ciò. Si parla sempre di più del Rinnovo L'articolo Rinnovo Kvaratskhelia, Conte non tranquillo per la situazione proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Rinnovo Kvaratskhelia, Conte non tranquillo per la situazione Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildi Khvichaè attualmente in stand by ed Antonionon sarebbedi ciò. Si parla sempre di più delL'articolononper laproviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. La richiesta di 8 milioni frena la trattativa - . net. Napoli, nessun passo in avanti per il rinnovo di Kvaratskhelia La trattativa tra il Napoli e Kvicha Kvaratskhelia per il rinnovo contrattuale stenta a decollare, … L'articolo Napoli, tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. esta di 8 milioni frena la trattativa proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Kvaratskhelia - gelo sul rinnovo. Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di perderlo in estate (Tmw) - Il rinnovo di Kvaratskhelia è lontano, la cessione in estate invece è sempre più probabile. Kvaratskhelia, quest’estate il Napoli potrà guadagnare cifre importanti dalla cessione Così senza rinnovo anche Kvara finirà sul mercato, con il placet anche di Antonio Conte. Da una parte c’era il viaggio di Aurelio De Laurentiis in Germania, nel ritiro della Georgia, che sembrava avere raggiunto ... (Ilnapolista.it)

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli - la vicenda non si sblocca! ADL valuta ipotesi di cederlo in estate - Il club partenopeo valuta la cessione di Kvaratskhelia, mentre si prepara a cercare un sostituto di valore a un costo inferiore. In assenza di un accordo per il rinnovo, Kvaratskhelia potrebbe finire sul mercato, con un occhio attento anche da parte di Antonio Conte. Tuttavia, la richiesta avanzata dal padre e dall’agente del calciatore, Mamuka Jugeli, si attesta tra gli 8 e i 9 milioni, una ... (Napolipiu.com)