Putin annuncia assenza al G20 di Rio: il motivo e le implicazioni per il vertice internazionale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente russo Vladimir Putin ha ufficialmente comunicato che non parteciperà al vertice del G20 in programma a Rio de Janeiro, previsto per metà novembre. Durante una recente conferenza, Putin ha espresso preoccupazioni sul suo eventuale arrivo, affermando che potrebbe “rovinare” il normale svolgimento dell’evento di alto profilo. Inoltre, la questione del suo arresto ha suscitato particolari attenzioni e discussioni in Brasile, sollevando interrogativi sulla legalità e le procedure internazionali relative alla presenza di un leader accusato da tribunali internazionali. La posizione di Putin e il rimpiazzo russo al G20 Nel suo intervento, Putin ha chiarito che, invece di partecipare personalmente, il governo russo delegherà un rappresentante che sarà in grado di “presentare degnamente gli interessi della Russia” durante il summit. Gaeta.it - Putin annuncia assenza al G20 di Rio: il motivo e le implicazioni per il vertice internazionale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente russo Vladimirha ufficialmente comunicato che non parteciperà aldel G20 in programma a Rio de Janeiro, previsto per metà novembre. Durante una recente conferenza,ha espresso preoccupazioni sul suo eventuale arrivo, affermando che potrebbe “rovinare” il normale svolgimento dell’evento di alto profilo. Inoltre, la questione del suo arresto ha suscitato particolari attenzioni e discussioni in Brasile, sollevando interrogativi sulla legalità e le procedure internazionali relative alla presenza di un leader accusato da tribunali internazionali. La posizione die il rimpiazzo russo al G20 Nel suo intervento,ha chiarito che, invece di partecipare personalmente, il governo russo delegherà un rappresentante che sarà in grado di “presentare degnamente gli interessi della Russia” durante il summit.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Putin si aspetta che Erdo?an partecipi al vertice dei BRICS - La Turchia ha recentemente chiesto di poter aderire al gruppo delle economie emergenti BRICS. Vertice dei BRICS: Putin si aspetta che Erdo?an partecipi Il presidente russo Vladimir Putin […]. Il presidente russo Vladimir Putin si aspetta che il suo omologo turco Recep Tayyip Erdo?an partecipi al vertice dei BRICS in Russia previsto per il 22-24 ottobre. (Periodicodaily.com)

Sale la tensione tra Russia e Uk : Putin caccia sei diplomatici britannici per spionaggio. Vertice Biden – Starmer sui missili all’Ucraina - Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha infatti dichiarato che il suo Paese e gli Stati Uniti devono fornire a Kiev «tutto il necessario per vincere». Tajani convoca l’ambasciatore L’Ucraina alza il tiro su Mosca. Fondamentale sarà l’incontro di oggi con Biden, che ancora non ha preso una decisione definitiva, per timore che l’uso di armi avanzate contro Mosca possa intensificare ... (Open.online)

Sale la tensione tra Russia e Uk : Putin caccia sei diplomatici britannici per spionaggio. Vertice Biden – Starmer sui missili all’Ucraina - E che per questo non vi è alcuna intenzione ad avanzare delle scuse. Il timore di un’escalation Il Regno Unito ha quindi di fatto già segnalato una possibile disponibilità a permettere all’Ucraina di utilizzare questo tipo di armi, ma cerca una stretta collaborazione con gli Stati Uniti, per garantire una strategia congiunta e compatta. (Open.online)