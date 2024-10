Ilgiorno.it - Prof prende a schiaffi un alunno indisciplinato e sui social lo elogiano: “Mito assoluto”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Io sto con il”. “Doveva dargliene almeno un paio, non un soltanto”. “Un, averne di insegnanti così”. Commenti suidi questo tenore sono comparsi a centinaia sotto la notizia di quanto accaduto all’Istituto Tecnicoessionale Saraceno Romegialli di Morbegno. Qui mercoledì mattina un insegnante in procinto di redigere una nota all’intera classe sul registro elettronico con il proprio smartphone, ha colpito con uno schiaffo in pieno volto uno studente che per impedirgli di scrivere aveva tentato di levargli di mano il telefono.