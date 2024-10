Pena di morte, Texas sospende l’esecuzione del condannato innocente (Di venerdì 18 ottobre 2024) In Texas la corte suprema ha sospeso all’ultimo minuto l’esecuzione di un uomo affetto da autismo. Servizio di Giorgia Bresciani Pena di morte, Texas sospende l’esecuzione del condannato innocente TG2000. Tv2000.it - Pena di morte, Texas sospende l’esecuzione del condannato innocente Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Inla corte suprema ha sospeso all’ultimo minutodi un uomo affetto da autismo. Servizio di Giorgia BrescianididelTG2000.

Texas - domani l’esecuzione di un uomo che anche investigatori ritengono innocente - Ma da allora gli stessi investigatori che accusarono Robert Leslie Roberson di aver ucciso nel 2002 la figlia scuotendola in modo troppo violento, ora sono convinti che a provocare […]. (Adnkronos) – Il Texas ha fissato per domani l'esecuzione di un uomo condannato a morte 20 anni fa per la morte della figlia di due anni. (Periodicodaily.com)