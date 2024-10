Omicidio Eros Di Ronza, chiesto il carcere per zio e nipote che hanno ucciso il ladro (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per Shou Zhou, 30 anni, e suo zio Liu Chongbin, 49 anni, entrambi di origine cinese, accusati di Omicidio volontario. I due avrebbero ucciso Eros Di Ronza, 37 anni, con almeno venti colpi di forbici, dopo che quest’ultimo, intorno alle quattro del mattino, aveva tentato di rubare dei Gratta e Vinci dal bar-tabaccheria di viale Cermenate, gestito dalla moglie e zia dei due arrestati. Secondo il medico legale, il corpo della vittima presentava 36 ferite, inflitte con particolare violenza. Thesocialpost.it - Omicidio Eros Di Ronza, chiesto il carcere per zio e nipote che hanno ucciso il ladro Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Procura di Milano hala convalida dell’arresto e la custodia cautelare inper Shou Zhou, 30 anni, e suo zio Liu Chongbin, 49 anni, entrambi di origine cinese, accusati divolontario. I due avrebberoDi, 37 anni, con almeno venti colpi di forbici, dopo che quest’ultimo, intorno alle quattro del mattino, aveva tentato di rubare dei Gratta e Vinci dal bar-tabaccheria di viale Cermenate, gestito dalla moglie e zia dei due arrestati. Secondo il medico legale, il corpo della vittima presentava 36 ferite, inflitte con particolare violenza.

