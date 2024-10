Omicidio di Eros Di Ronza, le telecamere hanno ripreso tutto: il furto e l’aggressione mortale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le immagini delle telecamere di sicurezza parlano chiaro. Eros Di Ronza è stato ucciso con venti fendenti di forbice: arrestate due persone Erano da poco passate le cinque di giovedì mattina quando, fuori dal bar al civico 35A di viale Giovanni da Cermenate a Milano, è arrivato il Kymco dei due ladri, pronti a svaligiare il locale. Le immagini mostrano tutta la scena: i due a bordo del mezzo, rubato la notte precedente, scendono ed iniziano a lavorare alla saracinesca per un paio di minuti, fino a quando uno riesce ad entrare mentre l’altro fa da palo. Poco dopo, però, tutto precipita. Omicidio di Eros Di Ronza: le telecamere hanno ripreso tutto (cityrumors.it / Youtube)L’uomo che riesce a sollevare la saracinesca e a penetrare nel locale è Eros Di Ronza, un 37enne residente a Milano e noto alle Forze dell’Ordine per dei reati precedenti. Cityrumors.it - Omicidio di Eros Di Ronza, le telecamere hanno ripreso tutto: il furto e l’aggressione mortale Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le immagini delledi sicurezza parlano chiaro.Diè stato ucciso con venti fendenti di forbice: arrestate due persone Erano da poco passate le cinque di giovedì mattina quando, fuori dal bar al civico 35A di viale Giovanni da Cermenate a Milano, è arrivato il Kymco dei due ladri, pronti a svaligiare il locale. Le immagini mostrano tutta la scena: i due a bordo del mezzo, rubato la notte precedente, scendono ed iniziano a lavorare alla saracinesca per un paio di minuti, fino a quando uno riesce ad entrare mentre l’altro fa da palo. Poco dopo, però,precipita.diDi: le(cityrumors.it / Youtube)L’uomo che riesce a sollevare la saracinesca e a penetrare nel locale èDi, un 37enne residente a Milano e noto alle Forze dell’Ordine per dei reati precedenti.

Aggredito con 20 colpi di forbice dopo il furto dei Gratta e vinci : il video della morte di Eros Di Ronza - Per l’omicidio, avvenuto alle 5 di giovedì 17 ottobre a Milano in viale Giovanni da Cermenate, sono stati fermati in due: il 30enne titolare del locale derubato e lo zio di 49 anni. Scesi in strada a controllare, il titolare e lo zio avrebbero sorpreso il 37enne proprio mentre lasciava il bar, con in mano il bottino di Gratta e vinci, finito poi a terra. (Secoloditalia.it)

Eros Di Ronza - il rapinatore ucciso a forbiciate insultato sui social : “Un delinquente in meno - non ci mancherai” - Social scatenati contro Di Ronza Ecco alcuni dei messaggi postati sui social contro Eros Di Ronza: “La prossima volta eviti di rubare e vai a lavorare delinquente…Non ci mancherai”, “A vedere il profilo e il tipo di persona, era inevitabile che facevi sta fine prima o poi, ben ti sta…”, “Io sto con il cinese”, “Un delinquente in meno”. (Thesocialpost.it)

Pregiudicato e con tre figli minorenni : chi era Eros Di Ronza - il rapinatore ucciso con le forbici dal titolare di un bar a Milano - Tre magliette il bottino rubato all’attività di Solaro, vicino Saronno. Il passato e la famiglia L’ultimo arresto risale a un mese fa per resistenza a pubblico ufficiale. La sua vita trascorreva tra la zona di via Emilio Gola, le case popolari di zona San Siro dove aveva anche vissuto per un certo periodo e la Brianza dove invece stava la famiglia che si era costruito con la compagna. (Open.online)