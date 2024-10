Nubifragi e allagamenti: treni sospesi tra Conegliano e Vittorio Veneto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venerdì di enormi disagi per i viaggiatori delle linee ferroviarie tra le province di Treviso, Vicenza e Belluno. Dalle 12.15 di oggi treni cancellati sulle linee Treviso-Vicenza e Vicenza-Padova. Dalle ore 17 la circolazione sospesa per il rischio esondazione dei fiumi Bacchiglione e Retrone sta Trevisotoday.it - Nubifragi e allagamenti: treni sospesi tra Conegliano e Vittorio Veneto Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venerdì di enormi disagi per i viaggiatori delle linee ferroviarie tra le province di Treviso, Vicenza e Belluno. Dalle 12.15 di oggicancellati sulle linee Treviso-Vicenza e Vicenza-Padova. Dalle ore 17 la circolazione sospesa per il rischio esondazione dei fiumi Bacchiglione e Retrone sta

Treni sospesi tra Vicenza e Padova per il rischio di esondazioni - A causa dell'ondata di maltempo che sta interessando in particolare il territorio vicentino, con il rischio di esondazione dei fiumi Bacchiglione e Retrone, Ferrovie dello Stato ha sospeso per la giornata del 18 ottobre la circolazione ferroviaria sulle linee Vicenza - Padova/Schio/Treviso... (Veneziatoday.it)

