Novembre è il mese dell’Old Fashioned | Woodford Reserve celebra il cocktail iconico in Italia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo di, ildedicato per tradizione all’Oldsi prepara a festeggiare l’OldMonth, un evento esclusivo che rende omaggio a uno deipiù simbolici della mixology. Durante questoinvita gli appassionati a intraprendere un viaggio sensoriale unico, caratterizzato da degustazioni di bourbon accompagnate da abbinamenti gastronomici sorprendenti. L’oldmonth: cosa aspettarsi Dal 1° al 30, ben 13 locali selezionati in tuttadiventeranno centri di eccellenza per la preparazione di Old. Questi locali si trasformeranno in templi del buon bere, dove tradizione e innovazione si intrecciano per proporre un’esperienza indimenticabile.