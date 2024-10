Nidi d’infanzia, spazi gioco e centri per bambini e famiglie: avviso pubblico per l’accreditamento (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Amministrazione comunale rende noto che è in pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www. comune.messina.it, l'avviso pubblico per l'accreditamento di Nidi d’infanzia, microNidi, spazi gioco per bambini e centri per bambini e famiglie, pubblici e Messinatoday.it - Nidi d’infanzia, spazi gioco e centri per bambini e famiglie: avviso pubblico per l’accreditamento Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Amministrazione comunale rende noto che è in pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www. comune.messina.it, l'per l'accreditamento di, microperper, pubblici e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via le attività per le scuole e i nidi d’infanzia : ecco quando parte il servizio refezione - Sono partite oggi le attività dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali. Per le prossime settimane l'orario sarà ridotto e senza il servizio di refezione. La decisione è stata condivisa dall’assessora all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano con i referenti delle Municipalità. La... (Napolitoday.it)

Pronti - riaprono i nidi d’infanzia a Empoli. In 318 torneranno fra i “banchi” - Una procedura che consente di favorire un contesto educativo sereno e maggiormente accogliente. In vista della riapertura, in questi giorni si sono svolte in tutti i nidi d’infanzia e al Centro Zerosei le riunioni rivolte a tutti i genitori, nuovi e riconfermati. Empoli, 4 settembre 2024 – Oggi riprendono le attività educative nei nidi d’infanzia e al Centro Zerosei. (Lanazione.it)