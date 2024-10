Napoli Basket, contro Cremona in palio punti 'pesanti': ancora assente Pangos (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per il Napoli Basket è già tempo di gara crocevia. Gli azzurri attendono sabato sera al PalaBarbuto la Vanoli Cremona di un altro ex, Tariq Owens. De Nicolao e compagni sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, al pari dei lombardi, aspetto che rende il match un vero e proprio Napolitoday.it - Napoli Basket, contro Cremona in palio punti 'pesanti': ancora assente Pangos Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per ilè già tempo di gara crocevia. Gli azzurri attendono sabato sera al PalaBarbuto la Vanolidi un altro ex, Tariq Owens. De Nicolao e compagni sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, al pari dei lombardi, aspetto che rende il match un vero e proprio

Napoli Basket - la prima drastica decisione : escluso Hall - Napoli era la sua prima avventura in Europa, ma non ha funzionato. In Supercoppa aveva fatto meglio con 4 punti. Era stato preso dai San Antonio Spurs nella stagione 2022-23, per poi finire in G-League con gli Austin. Ma per Milicic il suo apporto in difesa non era soddisfacente, come dichiarato nella conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga alla seconda giornata. (Spazionapoli.it)

