Ilrestodelcarlino.it - Mussini e Gherardi, debutto magico in serie A: "Abbiamo sentito le farfalle nello stomaco"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I due talenti del Valorugby Tommasoed Eliahanno debuttato sabato in campionato ‘A Elite’ all’età di 19 anni. Un esordio dolcissimo con la vittoria contro la Lazio. Al momento di entrare in campo avevate un po’ di? Tommaso: "Più che in quel frangente è statospogliatoio, mentre tutti si preparavano, l’attimo nel quale l’ansia è montata di più. Ma è un’ansia buona, positiva; probabilmente partita dopo partita andrà limandosi, però credo sia bene ne rimanga sempre almeno un po’". Elia: "Nelle partite precedenti, in Coppa Italia, non avevo patito particolare pressione; ma quando mi sono ritrovato al Mirabello, per la prima volta da giocatore e non da spettatore, beh, quel cambio totale di prospettiva mi ha mosso qualcosa".