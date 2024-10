Mondiali in pista, Jonathan Milan è oro nell'inseguimento (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Jonathan Milan è il nuovo campione del mondo dell'inseguimento individuale del ciclismo su pista. Questa sera sulla pista di Ballerup in Danimarca, l'azzurro ha vinto la finale con il nuovo record del mondo di 3'59"153. Battuto il britannico Josh Charlton che in semifinale aveva tolto a Filippo Ganna il primato mondiale fermando i crono su 3'59"304. Milan, 24 anni di Tolmezzo, ha conquistato il primo oro iridato della carriera a livello individuale. Sulla pista della 'Super Arena' della località danese l'azzurro, oro olimpico a squadre a Tokyo e oro iridato sempre nell'inseguimento a squadre e sempre nel 2021 a Roubaix, ha offerto una prestazione superlativa, magistrale sotto l'aspetto tattico ma anche della distribuzione delle forze. Agi.it - Mondiali in pista, Jonathan Milan è oro nell'inseguimento Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Jonathanè il nuovo campione del mondo dell'individuale del ciclismo su pista. Questa sera sulla pista di Ballerup in Danimarca, l'azzurro ha vinto la finale con il nuovo record del mondo di 3'59"153. Battuto il britannico Josh Charlton che in semifinale aveva tolto a Filippo Ganna il primato mondiale fermando i crono su 3'59"304., 24 anni di Tolmezzo, ha conquistato il primo oro iridato della carriera a livello individuale. Sulla pista della 'Super Arena' della località danese l'azzurro, oro olimpico a squadre a Tokyo e oro iridato semprea squadre e sempre nel 2021 a Roubaix, ha offerto una prestazione superlativa, magistrale sotto l'aspetto tattico ma anche della distribuzione delle forze.

Ciclismo - mondiali su pista : Jonatan Milan ha vinto la medaglia d’oro (facendo un nuovo record mondiale) – Il video - Jonathan #Milan da Bujaaaa! Campione del mondo dell'inseguimento individuale con nuovo record del mondo!Orgoglio friulano. twitter. Immenso! pic. L’argento è andato al 21enne britannico Josh Charlton. . Jonathan Milan ha vinto la medaglia d’oro nella finale dell’Inseguimento individuale ai Mondiali su pista di Ballerup (in Danimarca), stabilendo anche il record del mondo in 3’59?153. (Open.online)

Gigantesco Jonathan Milan : medaglia d’oro ai Mondiali su pista con il nuovo record del mondo - Strepitoso in finale dell'inseguimento individuale ai Mondiali di Ciclismo su pista da parte di Jonathan Milan. L'azzurro si è preso tutto: medaglia d'oro, il titolo mondiale e soprattutto il nuovo record del mondo, in 3:59.153.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Jonathan Milan in finale nell’inseguimento con il nuovo primatista mondiale Charlton! - 58: La sessione pomeridiana sarà aperta dalle semifinali della sprint femminile con le grandi specialiste della velocità a darsi battaglia per un oro prestigioso, poi si proseguirà con la corsa a punti con l’Italia che si affida ad un atleta esperto, a caccia dell’acuto, Michele Scartezzini. Lo svizzero Vogel si inserisce al secondo posto con 4’13?018, quarta piazza per il tedesco Kessler con ... (Oasport.it)