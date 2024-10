Minorenne rapinato al centro commerciale: accerchiato e spintonato da tre coetanei (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hanno rapinato un coetaneo al centro commerciale. Lo hanno prima avvicinato e spintonato e poi bloccato e fatto cadere a terra. Tutto per impossessarsi di una catenina d'oro e due bracciali che la vittima indossava. Protagonisti tre minorenni di Latina.L'episodio risale allo scorso 6 ottobre Latinatoday.it - Minorenne rapinato al centro commerciale: accerchiato e spintonato da tre coetanei Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hannoun coetaneo al. Lo hanno prima avvicinato ee poi bloccato e fatto cadere a terra. Tutto per impossessarsi di una catenina d'oro e due bracciali che la vittima indossava. Protagonisti tre minorenni di Latina.L'episodio risale allo scorso 6 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sangue in centro a Rimini - accoltellano 19enne per le sigarette : presi i rapinatori - Il giovane si rifiuta e si incammina a passo svelto verso via Sigismondo. Uno di loro indossa un cappellino da baseball: particolare che in seguito si rivelerà utile per la sua identificazione. La Volante si accosta alla Yaris intimando l’alt. Pretendono da lui dei soldi per comprare altri pacchetti di sigarette. (Ilrestodelcarlino.it)

Umbria - rapinatori armati assaltano gioielleria in pieno giorno in centro storico - Hanno finto alla perfezione di essere due clienti interessati a valutare per acquisto un costoso orologio che era nella disponibilità della gioielleria Biagini in pieno centro a Perugia. Una serie di informazioni mirate per continuare a non destare sospetti. Ma dopo 5 minuti è scattato il blitz... (Ternitoday.it)

Perugia sotto choc - rapinatori armati assaltano gioielleria in pieno giorno in centro storico - Hanno finto alla perfezione di essere due clienti interessati a valutare per acquisto un costoso orologio che era nella disponibilità della gioielleria Biagini in pieno centro a Perugia. Una serie di informazioni mirate per continuare a non destare sospetti. Ma dopo 5 minuti è scattato il blitz... (Perugiatoday.it)