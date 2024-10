Migranti, Unione europea vira a destra: l'Aja li vuole deportare in Uganda (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. - (Adnkronos) - Il Consiglio europeo di ottobre, un summit “di transizione” con la Commissione von der Leyen bis non ancora in carica e le elezioni presidenziali Usa alle porte, sancisce lo spostamento a destra del ‘consensus' Ue in materia di migrazioni. Il vertice, depennato l'Eurosummit, è stato concentrato in una sola giornata e si è chiuso con l'adozione delle conclusioni su almeno due dei temi che più hanno impegnato i leader (guerra in Ucraina e migrazioni), mentre quelle sul Medio Oriente sono al momento ancora in lavorazione. Il via libera alle conclusioni sulle migrazioni era in forse, per via delle divisioni che esistono tra i 27 su una materia che sin dalla crisi del 2015 è diventata politicamente esplosiva. Liberoquotidiano.it - Migranti, Unione europea vira a destra: l'Aja li vuole deportare in Uganda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. - (Adnkronos) - Il Consiglio europeo di ottobre, un summit “di transizione” con la Commissione von der Leyen bis non ancora in carica e le elezioni presidenziali Usa alle porte, sancisce lo spostamento adel ‘consensus' Ue in materia di migrazioni. Il vertice, depennato l'Eurosummit, è stato concentrato in una sola giornata e si è chiuso con l'adozione delle conclusioni su almeno due dei temi che più hanno impegnato i leader (guerra in Ucraina e migrazioni), mentre quelle sul Medio Oriente sono al momento ancora in lavorazione. Il via libera alle conclusioni sulle migrazioni era in forse, per via delle divisioni che esistono tra i 27 su una materia che sin dalla crisi del 2015 è diventata politicamente esplosiva.

