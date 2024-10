Migranti, il tribunale di Roma boccia il trasferimento in Albania: “Devono tornare in Italia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una barzelletta. Di quelle, però, che non fanno ridere. Tutt’altro, perché di mezzo c’è la disperazione e la dignità di esseri umani. Il nuovo capitolo della gestione dei Migranti Italia/Albania la dice lunga su una situazione sempre più controversa. Insomma, le cose stanno così: non è stato convalidato il trattenimento dei Migranti all’interno del centro Italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader. Lo ha deciso la sezione immigrazione del tribunale di Roma. Nel centro allestito sul territorio albanese dopo l’accordo tra Italia e Albania firmato a Roma il 6 novembre scorso dai premier Giorgia Meloni e Edi Rama, i 12 richiedenti asilo, quindi, adesso non possono rimanere nelle strutture ma non possono nemmeno essere lasciati liberi in territorio albanese. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una barzelletta. Di quelle, però, che non fanno ridere. Tutt’altro, perché di mezzo c’è la disperazione e la dignità di esseri umani. Il nuovo capitolo della gestione deila dice lunga su una situazione sempre più controversa. Insomma, le cose stanno così: non è stato convalidato il trattenimento deiall’interno del centrono di permanenza per il rimpatrio di Gjader. Lo ha deciso la sezione immigrazione deldi. Nel centro allestito sul territorio albanese dopo l’accordo trafirmato ail 6 novembre scorso dai premier Giorgia Meloni e Edi Rama, i 12 richiedenti asilo, quindi, adesso non possono rimanere nelle strutture ma non possono nemmeno essere lasciati liberi in territorio albanese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Tribunale non convalida trattenimento in Albania : «Tornino in Italia». Domani il rientro su una nave militare - La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Migranti,... (Ilmessaggero.it)

Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania - Il 18 ottobre il tribunale di Roma ha deciso di non convalidare il trattenimento dei dodici migranti soccorsi in acque italiane e portati forzatamente in un centro di detenzione in Albania. Leggi . (Internazionale.it)

Rientro dei migranti albanesi : il tribunale di Roma dispone il trasferimento a Bari - In questo scenario, l’Italia si trova spesso in prima linea, gestendo non solo i flussi migratori diretti, ma anche quelli secondari provenienti da altri Stati membri. L’esito di questo ricorso potrebbe influenzare non solo le vite dei singoli migranti, ma anche le politiche migratorie delle nazioni coinvolte, rendendo la questione altamente attuale e di interesse nazionale. (Gaeta.it)