Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele | Sicurezza Unifil priorità

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere il Libano subito dopo. Anche se i lavori del Consiglio europeo dovrebbero protrarsi, come al momento da agenda (il summit era fissato per il 17 e 18 ottobre, ndr), lei ha deciso per il fronte caldo del Medio

**Mo : Meloni lascia Bruxelles - diretta in Giordania e Libano** - (Adnkronos) - Terminato il Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni ha appena lasciato l'Europa Building e ora raggiungerà l'aeroporto militare di Bruxelles, diretta in Giordania. . Bruxelles, 17 ott. La presidente del Consiglio, in ore rese ancor più concitate dalla notizia della morte del leader di Hamas Yahya Sinwar, trascorrerà la giornata di domani prima in Giordania, dove vedrà il Re ... (Liberoquotidiano.it)

Meloni in missione diplomatica : cosa aspettarsi dagli incontri in Giordania e Libano - Nell'agenda ufficiale di Meloni si legge che alle 12 dovrà incontrare il Re di Giordania Abdallah II ad Aqaba, mentre l'incontro con il primo ministro libanese, Najib Mikati, a Beirut si terrà alle 16. . 'articolo Meloni in missione diplomatica: cosa aspettarsi dagli incontri in Giordania e Libano. (Ildifforme.it)

Grande attesa in Libano per l’arrivo di Meloni domani a Beirut. Incontrerà il premier Mikati - La prossima settimana, invece, è prevista una missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tel Aviv. Per quanto riguarda la soluzione politica interna (il destino militare di Hezbollah) e l’elezione del presidente, nonostante gli sforzi e l’impegno profusi, ci sono ancora molti ostacoli, “a cominciare dall’incapacità di raggiungere un accordo sul nome del Capo dello Stato secondo la lista ... (Secoloditalia.it)