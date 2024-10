Medioriente, Unifil resta al suo posto. Ma quante nuove missioni serviranno per stabilizzare l’area? (Di venerdì 18 ottobre 2024) di Claudia De Martino Come tante cose nel pluriennale conflitto israelo-palestinese, anche la missione Unifil è un’anomalia: un’operazione inizialmente pensata come un intervento “ad interim” (come richiama il suo acronimo: letteralmente, United Nations Interim Force in Lebanon), per colmare un temporaneo vuoto di sicurezza, si è trasformata nel tempo in una “missione di pace” permanente – puntualmente rinnovata annualmente ogni agosto da 56 anni – di cui però adesso il primo ministro Netanyahu chiede il ritiro a guerra in corso. Istituita nel 1978 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Unsc) a seguito di una prima invasione israeliana del Libano in risposta ad un attentato terroristico presso Tel Aviv, il suo obiettivo prioritario avrebbe dovuto essere quello di aiutare il governo libanese a ripristinare la propria sovranità nel sud del Paese, cosa che non è mai successa. Ilfattoquotidiano.it - Medioriente, Unifil resta al suo posto. Ma quante nuove missioni serviranno per stabilizzare l’area? Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) di Claudia De Martino Come tante cose nel pluriennale conflitto israelo-palestinese, anche la missioneè un’anomalia: un’operazione inizialmente pensata come un intervento “ad interim” (come richiama il suo acronimo: letteralmente, United Nations Interim Force in Lebanon), per colmare un temporaneo vuoto di sicurezza, si è trasformata nel tempo in una “missione di pace” permanente – puntualmente rinnovata annualmente ogni agosto da 56 anni – di cui però adesso il primo ministro Netanyahu chiede il ritiro a guerra in corso. Istituita nel 1978 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Unsc) a seguito di una prima invasione israeliana del Libano in risposta ad un attentato terroristico presso Tel Aviv, il suo obiettivo prioritario avrebbe dovuto essere quello di aiutare il governo libanese a ripristinare la propria sovranità nel sud del Paese, cosa che non è mai successa.

