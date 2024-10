Lanazione.it - Maurizio Zampetti sotto indagine. L’accusa è bancarotta fraudolenta

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)che sarebbe stata realizzata danni delle aziende di famiglia, per finanziare anche il Foligno calcio. Questaformalizzata dalla Procura di Perugia, che ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio pere Claudioe per altre cinque persone. Nelle carte dell’inchiesta si ricostruiscono i vari passaggi societari e le società poi fallite per la presunta distrazione di capitali, che rappresenta il nodo dell’inchiesta. I fratellisono difesi dagli avvocati Nicola Di Mario e Michele Nannarone. "Sulla base di una serie di dichiarazioni di fallimento – spiega l’avvocato Di Mario - i magistrati hanno utilizzato le relazioni dei curatori fallimentari e hanno ipotizzato il reato di