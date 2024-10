Lapresse.it - Maternità surrogata, è reato universale: che cosa cambia? Il parere degli esperti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che rende la gestazione per altri () un. Il provvedimento, approvato con 84 sì e 58 no, ha scatenato l’ira delle opposizioni e le critiche da parte della stampa estera come il ‘New York Times’. La norma prevede che “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione diè punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a un milione di euro”. Ma a riguardo chene pesano gli? LaPresse ne ha parlato con due avvocati, specializzati in queste tematiche. Avv. Gallo: “In nessun caso bimbi verranno tolti a famiglie” Quando la legge sullacomesarà entrata in vigore, la coppia che è ricorsa alla gpa, “sarà iscritta nel registroindagati”.