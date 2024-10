Maltempo in Campania, l’allerta diventa arancione in alcune zone (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto e l’intensificarsi delle precipitazioni che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della Campania, ha prorogato, innalzato ed esteso l’allerta meteo già in vigore all’intero territorio regionale. A partire dalle 23.59 si passa all’arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e mentre l’allerta Gialla viene estesa a tutte le altre zone. Questo il quadro in dettaglio: Dalle 23.59 di oggi 18 ottobre alle 23.59 di domani 19 ottobre: ALLERTA arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini). Dalle 23.59 di oggi 18 ottobre alle 23. Anteprima24.it - Maltempo in Campania, l’allerta diventa arancione in alcune zone Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto e l’intensificarsi delle precipitazioni che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della, ha prorogato, innalzato ed estesometeo già in vigore all’intero territorio regionale. A partire dalle 23.59 si passa all’sulle1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e mentreGialla viene estesa a tutte le altre. Questo il quadro in dettaglio: Dalle 23.59 di oggi 18 ottobre alle 23.59 di domani 19 ottobre: ALLERTAsulle1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini). Dalle 23.59 di oggi 18 ottobre alle 23.

