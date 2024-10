Maltempo a Napoli e provincia, il prefetto riunisce il Ccs (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il CCS, Centro Coordinamento Soccorsi, in occasione del Maltempo in corso ed in relazione all’avviso di allerta gialla diramata dalla Regione Campania, “essendosi verificate situazioni di emergenza in alcuni territori di quest’area metropolitana e occorrendo, pertanto, garantire una risposta tempestiva e adeguata al complesso delle problematiche derivanti dalla citata condizione emergenziale”. Hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania, di Città Metropolitana, delle forze dell’ordine, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del COT 118. Diverse le situazioni attenzionate. Si sono verificati alcuni smottamenti di costoni nella penisola sorrentina, con caduta massi sulla strada che collega Vico Equense con Positano e Meta di Sorrento in localita’ Tordigliano. Anteprima24.it - Maltempo a Napoli e provincia, il prefetto riunisce il Ccs Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi, Michele di Bari, ha riunito il CCS, Centro Coordinamento Soccorsi, in occasione delin corso ed in relazione all’avviso di allerta gialla diramata dalla Regione Campania, “essendosi verificate situazioni di emergenza in alcuni territori di quest’area metropolitana e occorrendo, pertanto, garantire una risposta tempestiva e adeguata al complesso delle problematiche derivanti dalla citata condizione emergenziale”. Hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania, di Città Metropolitana, delle forze dell’ordine, del comandole dei Vigili del Fuoco e del COT 118. Diverse le situazioni attenzionate. Si sono verificati alcuni smottamenti di costoni nella penisola sorrentina, con caduta massi sulla strada che collega Vico Equense con Positano e Meta di Sorrento in localita’ Tordigliano.

Emergenza maltempo a Napoli : il prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi - Interventi urgenti a Gragnano e monitoraggio continuo La città di Gragnano ha visto accordarsi un intervento urgente di messa in sicurezza del manto stradale. L’incidente ha avuto conseguenze dirette su alcune auto in sosta, ma fortunatamente non ci sono stati feriti, poiché non erano presenti passeggeri all’interno dei veicoli. (Gaeta.it)

Aereo da Napoli a Genova dirottato a Pisa per il maltempo - Dirottati, a causa del maltempo, due voli in arrivo questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. I due voli, entrambi Ryanair, provenienti da Catania e Napoli, sono stati dirottati rispettivamente a Torino e a Pisa. Disagi per i passeggeri napoletani che si sono ritrovati in... (Napolitoday.it)

Meteo Napoli - da lunedì 23 torna il maltempo : le previsioni - it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo in prevalenza coperto. Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, da domani il maltempo tornerà a farla da padrone, con temporali che caratterizzeranno l’inizio della settimana. (2anews.it)