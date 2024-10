L’ultima proposta per salvare il calcio, gare da 60 minuti effettivi: dietro c’è uno studio scientifico (Di venerdì 18 ottobre 2024) A presentarla è stato David Dein, ex dirigente dell'Arsenal e amico di sempre di Arsene Wenger, oggi nel board dell'Ifab. E nasce da una analisi dettagliata del calcio moderno: "Già oggi il gioco effettivo non va oltre i 60 minuti, tutto il resto è tempo perso e i recuperi creano confusione e polemiche" Fanpage.it - L’ultima proposta per salvare il calcio, gare da 60 minuti effettivi: dietro c’è uno studio scientifico Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A presentarla è stato David Dein, ex dirigente dell'Arsenal e amico di sempre di Arsene Wenger, oggi nel board dell'Ifab. E nasce da una analisi dettagliata delmoderno: "Già oggi il gioco effettivo non va oltre i 60, tutto il resto è tempo perso e i recuperi creano confusione e polemiche"

