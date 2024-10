Lotito parla di Immobile, Klose e il significato di essere presidente della Lazio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha recentemente rilasciato un’intervista a DAZN in cui ha condiviso la sua visione sulla squadra, i giocatori che l’hanno fatta grande e il suo ruolo nell’istituzione biancoceleste. Attraverso il racconto di esperienze personali e aneddoti, emerge una chiara visione su ciò che significa guidare un club calcistico di alto livello e sul valore umano degli atleti che ne fanno parte. Il legame con Ciro Immobile e Miroslav Klose Nel corso dell’intervista, Claudio Lotito si è soffermato su due figure emblematiche della storia recente della Lazio: Ciro Immobile e Miroslav Klose. Riguardo a Immobile, Lotito ha condiviso che, nonostante l’attaccante avesse precedentemente vissuto un’esperienza non del tutto soddisfacente all’estero, il suo approccio alla squadra è stato caratterizzato da un affetto quasi paterno. Gaeta.it - Lotito parla di Immobile, Klose e il significato di essere presidente della Lazio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Claudio, ha recentemente rilasciato un’intervista a DAZN in cui ha condiviso la sua visione sulla squadra, i giocatori che l’hanno fatta grande e il suo ruolo nell’istituzione biancoceleste. Attraverso il racconto di esperienze personali e aneddoti, emerge una chiara visione su ciò che significa guidare un club calcistico di alto livello e sul valore umano degli atleti che ne fanno parte. Il legame con Ciroe MiroslavNel corso dell’intervista, Claudiosi è soffermato su due figure emblematichestoria recente: Ciroe Miroslav. Riguardo aha condiviso che, nonostante l’attaccante avesse precedentemente vissuto un’esperienza non del tutto soddisfacente all’estero, il suo approccio alla squadra è stato caratterizzato da un affetto quasi paterno.

