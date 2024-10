Quotidiano.net - Lo sguardo di Filippo Turetta: timido, freddo e distaccato. Ma cosciente di cosa ha fatto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A prima vista,non desta sospetti. La timidezza, l’aria insicura, dipingono il ritratto di un ragazzo fragile, quasi trasparente. Ma dietro questa facciata di normalità si nasconde una mente oscura: quella di un narcisista covert. Non urla la sua superiorità, non la esibisce con arroganza. La cela dietro uno scudo di vulnerabilità apparente. Ma dentro di sé,si sente speciale, convinto che il mondo gli debba molto di più di quanto gli abbia concesso. La ferita che ha subìto, quella frustrazione profonda per i successi di Giulia Cecchettin, ha alimentato una vendetta silenziosa ma letale. Non poteva accettare che lei lo superasse, che la sua vita potesse sfuggirgli di mano. E così, ha cercato di riprendere il controllo.