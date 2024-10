Thesocialpost.it - Livornese: fiume Cornia rompe gli argini, allagamenti e salvataggi a Campiglia Marittima

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel comune di, situato nel, ilha rotto glidurante la notte a causa delle intense piogge che hanno colpito la zona. L’acqua ha allagato non solo i terreni circostanti, ma anche alcune abitazioni, causando notevoli disagi agli abitanti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per effettuaree operazioni di messa in sicurezza. Tra le azioni di emergenza, era stata avviata l’evacuazione di una RSA (residenza sanitaria assistenziale) a scopo precauzionale, ma successivamente l’operazione è stata sospesa grazie al miglioramento delle condizioni. Nonostante l’allarme, il maltempo ha iniziato a concedere una tregua nelle prime ore del mattino, permettendo alle autorità di monitorare la situazione e pianificare interventi di ripristino.