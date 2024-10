LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: inizia gara-8 tra Ineos Britannia e New Zealand (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:16 Partenza in fotocopia della regata precedente, ma a parti invertite. Ineos ha preso il lato destro del campo di regata. inizia gara-8 DELLA FINALE DI America’s CUP 2024 15:13 Wind test superato, iniziano le spettacolari manovre di pre partenza. 15:09 6 minuti alla partenza. Vento che alimenta il campo di regata soffiando tra gli 11.5 ai 17 nodi medi. 15:04 Saranno 8 i lati da navigare nel corso dell’imminente regata tra Ineos Britannia e Team New Zealand. 14:59 Poco più di 15 minuti ci separano dall’ottavo match race di questa bellissima serie di finale di America’s Cup 2024. 14:54 Equipaggi che stanno utilizzando i minuti di pausa tra una regata e l’altra per sostituire i fiocchi. E’ previsto un aumento del vento durante race-8. 14:49 Dopo l’euforia Ineos Britannia è già nuovamente spalle al muro. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: inizia gara-8 tra Ineos Britannia e New Zealand Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:16 Partenza in fotocopia della regata precedente, ma a parti invertite.ha preso il lato destro del campo di regata.-8 DELLA FINALE DICUP15:13 Wind test superato,no le spettacolari manovre di pre partenza. 15:09 6 minuti alla partenza. Vento che alimenta il campo di regata soffiando tra gli 11.5 ai 17 nodi medi. 15:04 Saranno 8 i lati da navigare nel corso dell’imminente regata trae Team New. 14:59 Poco più di 15 minuti ci separano dall’ottavo match race di questa bellissima serie di finale diCup. 14:54 Equipaggi che stanno utilizzando i minuti di pausa tra una regata e l’altra per sostituire i fiocchi. E’ previsto un aumento del vento durante race-8. 14:49 Dopo l’euforiaè già nuovamente spalle al muro.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand umilia Ineos Britannia - distacco siderale e 5-2 - 14:25 Entusiasmo dilagante nell’area destinata ai supporters oceanici, in due giorni è cambiato nuovamente tutto. In corso ora il primo lato di poppa con il vento che spira a 12. 14:20 Oscillazioni di vento importanti durante questo settimo match race. I Kiwi stanno rispondendo presente. 6 nodi medi. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : inizia gara-7 tra Ineos Britannia e New Zealand - Nathan Outteridge e Peter Burling dovranno condurre i detentori del titolo a delle nuove vittorie impedendo ai rivali di avvicinarsi totalmente a margine dei due pesanti KO di mercoledì. 13:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di questa nuova giornata di match race della finale di America’s Cup tra Ineos Britannia e Team New Zealand. (Oasport.it)

LIVE – America’s Cup 2024 - New Zealand-Ineos Britannia regate 7 e 8 (DIRETTA) - Il risultato è sul 4-2 per i ‘Kiwi’, che mercoledì hanno perso due regate e hanno visto riaprirsi una finale che sembrava ormai indirizzata. LEG 1 – Si parte, buono start degli inglesi, ma New Zealand è appaiata. La competizione più antica dello sport entra nel vivo e a Barcellona è tutto pronto per le regate del giorno. (Sportface.it)