Liam Payne | tutto quello che non c’è da sapere riguardo la sua morte

La notizia della morte di Liam Payne, scomparso il 16 ottobre dopo essere precipitato dal balcone della sua camera d'albergo a Buenos Aires, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Dal momento esatto dell'annuncio, com'era prevedibile, si è scatenata una lotta all'ultima news, mentre i fans dell'ex membro della band anglo-irlandese One Direction si stringono in un abbraccio virtuale. È passato poco più di un giorno dalla tragedia, ma si ha la sensazione di sapere ormai tutto quello che c'era da sapere a riguardo. I media stanno scandagliando la vita del giovane musicista pezzo per pezzo, alla ricerca di uno scoop postumo o di un dettaglio che possa fare la differenza nella narrazione. Sul web, intanto, impazzano teorie complottistiche di ogni sorta.

