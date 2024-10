L’economia sotto la lente. Occupazione tra luci e ombre: "Un timido segnale di ripresa" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un tasso di Occupazione lievemente sotto il livello regionale, ma decisamente più alto rispetto a quello nazionale. La forbice tra il livello salariale maschile e quello femminile, resta ancora larga e sbilanciata anche sul nostro territorio. Solo solamente due dei macro dati emersi durante la presentazione del rendiconto sociale di Inps, alla presenza della direttrice provinciale Annalisa D’Angelo. Dopo i saluti del presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano Calderoni – la mattinata di lavori si è svolta nella sede dell’Ente, a palazzo Naselli-Crispi – e l’intervento del prefetto, Massimo Marchesiello si è entrati nel vivo del maxi documento che fotografa una situazione nella quale, lo scorso anno, il tasso di Occupazione ha toccato il 69,4% a fronte di un dato regionale che supera i settanta punti percentuali, ma un trend nazionale che si attesta al 61,5%. Ilrestodelcarlino.it - L’economia sotto la lente. Occupazione tra luci e ombre: "Un timido segnale di ripresa" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un tasso dilievementeil livello regionale, ma decisamente più alto rispetto a quello nazionale. La forbice tra il livello salariale maschile e quello femminile, resta ancora larga e sbilanciata anche sul nostro territorio. Solo solamente due dei macro dati emersi durante la presentazione del rendiconto sociale di Inps, alla presenza della direttrice provinciale Annalisa D’Angelo. Dopo i saluti del presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano Calderoni – la mattinata di lavori si è svolta nella sede dell’Ente, a palazzo Naselli-Crispi – e l’intervento del prefetto, Massimo Marchesiello si è entrati nel vivo del maxi documento che fotografa una situazione nella quale, lo scorso anno, il tasso diha toccato il 69,4% a fronte di un dato regionale che supera i settanta punti percentuali, ma un trend nazionale che si attesta al 61,5%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Situazioni critiche”. Sottocorona e la preoccupazione per la netta spaccatura - Quindi al nord qualcosa ogni tanto diciamo si muove da questo punto di vista, per il resto assolutamente nulla”. Sottocorona passa poi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, venerdì 26 luglio, sulle zone alpine e prealpine ci saranno 2 mm di pioggia, quindi capite che qualche nuvola c'è, ma di precipitazioni poche anche lì. (Iltempo.it)