Le borse europee sono attese in calo dopo la frenata del Pil cinese (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le borse europee si preparano a chiudere la settimana in ribasso, dopo il rally di ieri e il rallentamento della crescita cinese. Nel terzo trimestre, il Pil di Pechino è cresciuto del 4,6% su base annua, segnando il ritmo più lento degli ultimi 18 mesi. A Piazza Affari, Mps è sotto i riflettori in quanto il figlio di Leonardo Del Vecchio potrebbe presto entrare nel libro soci di una grande banca italiana. Nel settore oil, attenzione a Saipem: il Tribunale del Distretto Federale di Brasilia ha infatti annullato il provvedimento della Controladoria-Geral da União (Cgu) che impediva a Saipem Sa e Saipem do Brasil di stipulare contratti con la pubblica amministrazione brasiliana per due anni, a causa di presunte irregolarità legate a un contratto del 2011. Quifinanza.it - Le borse europee sono attese in calo dopo la frenata del Pil cinese Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lesi preparano a chiudere la settimana in ribasso,il rally di ieri e il rallentamento della crescita. Nel terzo trimestre, il Pil di Pechino è cresciuto del 4,6% su base annua, segnando il ritmo più lento degli ultimi 18 mesi. A Piazza Affari, Mps è sotto i riflettori in quanto il figlio di Leonardo Del Vecchio potrebbe presto entrare nel libro soci di una grande banca italiana. Nel settore oil, attenzione a Saipem: il Tribunale del Distretto Federale di Brasilia ha infatti annullato il provvedimento della Controladoria-Geral da União (Cgu) che impediva a Saipem Sa e Saipem do Brasil di stipulare contratti con la pubblica amministrazione brasiliana per due anni, a causa di presunte irregolarità legate a un contratto del 2011.

Borse europee attese in calo - pesa il -16% dell’azienda tech Asml ad Amsterdam - Attenzione anche a Stm, influenzata dal profit warning di Asml. . Le borse europee sono attese in forte ribasso all’apertura, con il future sull’Eurostoxx70 in calo dello 0,70%, dopo che il produttore di apparecchiature per chip Asml ha ridotto le stime sulle vendite annuali. Nel terzo trimestre, i ricavi sono scesi a 221 milioni di euro, con una contrazione del 7,2% a cambi costanti e del 9,6% ... (Quifinanza.it)

Borse europee attese in calo visti i negativi in Cina - aspettando gli annunci di Fed e Bce - . A Piazza Affari, l’attenzione è puntata su Unicredit, con Deutsche Bank che avrebbe affidato a Morgan Stanley l’incarico per gestire il dossier Commerzbank. Si prevede un avvio debole per le Borse europee, a seguito del rallentamento di ieri e in attesa di eventi chiave come la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve e della Bce (previsti per domani), insieme al dato cruciale ... (Quifinanza.it)

Borse europee in rosso - a Milano male il lusso con Moncler - bancari e Italgas in luce - I titoli che potrebbero mettersi in mostra sono i bancari, con Unicredit che e Monte dei Paschi che reagiranno alle notizie dell’espansione di due partecipazioni straniere, rispettivamente Goldman Sachs Group e Barclays. Dopo una chiusura leggermente positiva nella giornata di ieri, Milano potrebbe partire ancora in negativo, in scia con la settimana difficile appena conclusa. (Quifinanza.it)