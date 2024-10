Lavori pubblici, avanti con riasfaltature in città: gli interventi in programma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue il piano delle manutenzioni straordinarie che il Comune di Pisa porta avanti in collaborazione con Pisamo nei vari quartieri cittadini per la riqualificazione del manto stradale. Cantieri appena conclusi in questi giorni a Porta a Lucca, dove è stata completata la riasfaltatura di via Pisatoday.it - Lavori pubblici, avanti con riasfaltature in città: gli interventi in programma Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue il piano delle manutenzioni straordinarie che il Comune di Pisa portain collaborazione con Pisamo nei vari quartieri cittadini per la riqualificazione del manto stradale. Cantieri appena conclusi in questi giorni a Porta a Lucca, dove è stata completata la riasfaltatura di via

