Gaeta.it - L’Aquila si prepara per la manifestazione “Due anni di governo Meloni”: focus su riforme e risultati

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Aquila si appresta a ospitare un evento significativo dal titolo "Due anni di governo Meloni, l'Italia torna a correre", che si svolgerà il 19 ottobre 2023 presso l'Hotel Canadian. Questo incontro rappresenta un'importante iniziativa per illustrare le riforme e le azioni intraprese dal governo negli ultimi due anni, con la partecipazione attiva dei membri della maggioranza. Saranno resi noti i progressi fatti e i risultati ottenuti, in un contesto che punta a ribadire l'impegno politico verso il territorio abruzzese. Dettagli dell'evento e partecipanti Il deputato Guerino Testa, vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, ha parlato dell'evento come di una manifestazione che coinvolge tutte le forze politiche della maggioranza, in particolare per il contesto abruzzese.