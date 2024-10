Iltempo.it - La pernacchia Ue ai soliti cantori dell'accoglienza

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Non serviva Picoa Mirandola per capire che l'Europa sui migranti ha fatto un gran casino. Bastava arrivare una volta in treno a Roma e finire nel marasma di disperati e accattoni accampati ovunque. O ascoltare la famosa intercettazione di Salvatore Buzzi: «Con i migranti si guadagna più che con la cocaina». Insomma fare due conti sui miliardi spesi (tanti) e sul risultato ottenuto (poco). Ma al governo c'è Giorgia Meloni, per cui non conta ciò che vediamo ma conta la favolaa destra razzista e sovranista. Perché solo la sinistra - che non vince le elezioni dal 2006 - può guidare il Paese, per portarci non si capisce bene in quale Bengodi gender.   Peccato che stavolta sono arrivate le pernacchie: perché in Europa esiste ancora chi il popolo lo ascolta.