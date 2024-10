La fontana di piazza De Ferrari si colora di viola: ecco perché (Di venerdì 18 ottobre 2024) “L’afasia ti lascia senza parole” è il messaggio condiviso in occasione della Giornata Nazionale dell’Afasia, che si celebra in tutta Italia il prossimo 19 ottobre e, in occasione della quale, con il patrocinio del Comune di Genova, la città e in particolare la fontana di piazza De Ferrari si Genovatoday.it - La fontana di piazza De Ferrari si colora di viola: ecco perché Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “L’afasia ti lascia senza parole” è il messaggio condiviso in occasione della Giornata Nazionale dell’Afasia, che si celebra in tutta Italia il prossimo 19 ottobre e, in occasione della quale, con il patrocinio del Comune di Genova, la città e in particolare ladiDesi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo a Napoli e provincia, prefetto riunisce il Ccs - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il CCS, Centro Coordinamento Soccorsi, in occasione del maltempo in corso ed in relazione all'avviso di Aallerta gialla diramata dalla Regione Campan ... (ansa.it)

Genova si illumina di viola per la Giornata Nazionale dell'Afasia 2024 - '' L'afasia ti lascia senza parole '' è il messaggio condiviso in occasione della Giornata Nazionale dell'Afasia, che si celebra in tutta Italia sabato 19 ottobre e, in occasione della quale, con il ... (mentelocale.it)

La fontana di piazza De Ferrari si colora di viola: ecco perché - Illuminazione colorata per la fontana di De Ferrari sabato 19 ottobre per sensibilizzare la cittadinanza sull'afasia ... (genovatoday.it)