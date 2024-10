La Corea del Nord manda soldati a combattere in Ucraina. Si rinforza l’asse con Putin (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Corea del Nord ha deciso di inviare un contingente di 12.000 soldati a sostegno della Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Questa notizia, riportata dall’agenzia Yonhap e confermata dall’intelligence di Seul, rappresenta un significativo sviluppo nel panorama geopolitico attuale e solleva interrogativi inquietanti sulla possibilità di un’escalation del conflitto a livello globale. La potenza militare della Corea del Nord La decisione di Pyongyang di inviare le proprie forze armate è allarmante, se si considera che la Corea del Nord detiene il quarto esercito più grande del mondo. Con un numero impressionante di soldati attivi, la Corea del Nord si presenta come un attore militare di primo piano, capace di influenzare non solo le dinamiche regionali ma anche quelle globali. Thesocialpost.it - La Corea del Nord manda soldati a combattere in Ucraina. Si rinforza l’asse con Putin Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladelha deciso di inviare un contingente di 12.000a sostegno della Russia nella sua guerra contro l’. Questa notizia, riportata dall’agenzia Yonhap e confermata dall’intelligence di Seul, rappresenta un significativo sviluppo nel panorama geopolitico attuale e solleva interrogativi inquietanti sulla possibilità di un’escalation del conflitto a livello globale. La potenza militare delladelLa decisione di Pyongyang di inviare le proprie forze armate è allarmante, se si considera che ladeldetiene il quarto esercito più grande del mondo. Con un numero impressionante diattivi, ladelsi presenta come un attore militare di primo piano, capace di influenzare non solo le dinamiche regionali ma anche quelle globali.

L'Ue risponde alla Corea del Nord per l'invio in Russia di truppe "su larga scala" - L'Ue ha avvisato la Corea del Nord che ci sarà una risposta se Pyongyang dovesse intervenire in Ucraina. L'avvertimento è contenuto nelle conclusioni emerse alla fine del vertice del Consiglio europeo del 17 ottobre, durante il quale è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky... (Today.it)