La casa degli orrori, Halloween da paura a Seveso (Di venerdì 18 ottobre 2024) La casa degli orrori e una serata di divertimento e brivido. Festa di Halloween a Seveso, nella serata di giovedì 31 ottobre.Appuntamento a partire dalle 18, fino alle 24, per le vie del centro con negozi aperti e una casa degli orrori con ben 14 figuranti pronti a spaventare gradi e piccini Monzatoday.it - La casa degli orrori, Halloween da paura a Seveso Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lae una serata di divertimento e brivido. Festa di, nella serata di giovedì 31 ottobre.Appuntamento a partire dalle 18, fino alle 24, per le vie del centro con negozi aperti e unacon ben 14 figuranti pronti a spaventare gradi e piccini

