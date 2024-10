Ilfattoquotidiano.it - Jazz&Wine of Peace 2024, il festival transfrontaliero che unisce Friuli Venezia Giulia e Slovenia: “I grandi nomi del Jazz mondiale per la pace”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Qual è il filo chela musica, le degustazioni di vino e la? È questa la domanda, necessaria, da cui partire per raccontare il&Wine of, che dal 23 al 27 ottobre animerà il Collio friulano e sloveno, Nova Gorica, Gorizia e Gradisca d’Isonzo, con eventi, concerti, degustazioni e presentazioni di un libro e di un podcast. Un trait d’union che dall’Italia viaggia in, epiù popoli attraverso la passione comune per ile il vino. “Ilraggruppa idelinternazionale anche per lanciare un messaggio diquanto mai attuale. E lo dico con dispiacere, perché ci sono troppe guerre.