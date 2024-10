Gaeta.it - Inaugurazione del primo store di kebab TLB a Milano: un viaggio gastronomico nel cuore della città

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 19 ottobre 2023,si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento culinario con l’apertura delTLB, ubicato in via Dei Piatti 4, proprio a pochi passi dal Duomo. Questo format di take away si distingue per il focus sulla qualità e sulla valorizzazione del, un piatto tipico mediorientale ricco di storia e tradizione, reinterpretato attraverso un mix di culture culinarie e ingredienti d’eccellenza. L’è attesa con grande entusiasmo, promettendo di portare un pezzo del sapore napoletano nel capoluogo lombardo. L’espansione di TLB:come prima tappa La scelta dicome prima meta al di fuoriCampania non è casuale. Secondo i fondatori, i fratelli Marietta e Genny Donzelli, larappresenta un crocevia di culture e tendenze, oltre ad essere una delle capitali del business italiano.