In carcere il 22enne accusato dell’omicidio della zia a San Casciano Val di Pesa (Di venerdì 18 ottobre 2024) SAN Casciano VAL DI Pesa – È stato arrestato, con l’accusa dell’omicidio della zia, Mattia Scutti, il giovane di 22 anni accusato di aver freddato a colpi di pistola la zia, Laura Frosecchi, di 55 anni. I carabinieri del Nucleo investigativo di Firenze e della compagnia di Scandicci hanno proceduto nel tardo pomeriggio del 18 ottobre all’arresto nella quasi flagranza dell’indagato per i reati di omicidio volontario e di porto e detenzione abusiva di armi clandestine, parti di armi, armi da guerra e munizionamento. Il giovane è stato condotto in carcere. Tutti gli elementi probatori raccolti dai carabinieri sono ora al vaglio della procura di Firenze in vista delle richieste al competente giudice per le indagini preliminari. Corrieretoscano.it - In carcere il 22enne accusato dell’omicidio della zia a San Casciano Val di Pesa Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) SANVAL DI– È stato arrestato, con l’accusazia, Mattia Scutti, il giovane di 22 annidi aver freddato a colpi di pistola la zia, Laura Frosecchi, di 55 anni. I carabinieri del Nucleo investigativo di Firenze ecompagnia di Scandicci hanno proceduto nel tardo pomeriggio del 18 ottobre all’arresto nella quasi flagranza dell’indagato per i reati di omicidio volontario e di porto e detenzione abusiva di armi clandestine, parti di armi, armi da guerra e munizionamento. Il giovane è stato condotto in. Tutti gli elementi probatori raccolti dai carabinieri sono ora al vaglioprocura di Firenze in vista delle richieste al competente giudice per le indagini preliminari.

