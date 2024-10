“In 5 mesi ho lavorato 10 giorni”, “l’età media è 56 anni e ci propongono di andare in Polonia”: Stellantis, storie degli operai che tornano in piazza (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Quando stai mesi e mesi in cassa integrazione, sei costretto a fare sacrifici. Non solo sui vestiti, ma anche su che cosa comprare al supermercato e inizi a pensare se spostare o no in avanti le visite mediche”. Michela è una delle operaie delle carrozzerie di Mirafiori. Negli ultimi cinque mesi ha lavorato in soltanto dieci giorni. Una media di due giorni al mese. A Mirafiori la produzione della 500 elettrica è ferma fino a novembre. E oggi si terrà lo sciopero nazionale dei lavoratori del settore automotive che si ritroveranno a Roma. “Praticamente è come un lavoro a chiamata” racconta una sua collega, Tiziana. È entrata in fabbrica 27 anni fa. E ha visto le tante crisi che ha attraversato quella che un tempo si chiamava Fiat: “Ma questa sembra essere la peggiore. Non vediamo il futuro”. Mirafiori si è ormai “spopolato” racconta Fabiola. Anche lei è entrata in servizio nel 1997. Ilfattoquotidiano.it - “In 5 mesi ho lavorato 10 giorni”, “l’età media è 56 anni e ci propongono di andare in Polonia”: Stellantis, storie degli operai che tornano in piazza Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Quando staiin cassa integrazione, sei costretto a fare sacrifici. Non solo sui vestiti, ma anche su che cosa comprare al supermercato e inizi a pensare se spostare o no in avanti le visite mediche”. Michela è una dellee delle carrozzerie di Mirafiori. Negli ultimi cinquehain soltanto dieci. Unadi dueal mese. A Mirafiori la produzione della 500 elettrica è ferma fino a novembre. E oggi si terrà lo sciopero nazionale deiri del settore automotive che si ritroveranno a Roma. “Praticamente è come un lavoro a chiamata” racconta una sua collega, Tiziana. È entrata in fabbrica 27fa. E ha visto le tante crisi che ha attraversato quella che un tempo si chiamava Fiat: “Ma questa sembra essere la peggiore. Non vediamo il futuro”. Mirafiori si è ormai “spopolato” racconta Fabiola. Anche lei è entrata in servizio nel 1997.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fabregas rivela un aneddoto su Conte al Chelsea : “Ho lavorato quattro mesi senza parlare” - Fabregas ha vinto la Premier League al Chelsea con Conte in panchina e venerdì si affronteranno da avversari in Napoli-Como: "Probabilmente è il miglior allenatore degli ultimi anni"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Paliano - lavoratori della Valpan in ferie forzate da due mesi e senza stipendio - La crisi della Valpan che si trova nella zona dell'Amasona a Paliano, nel nord della provincia di Frosinone, oramai è diventata evidente. I lavoratori si trovano in ferie forzate da oltre due mesi e senza lo stipendio di settembre e ieri hanno deciso di scendere in strada per protestare per far... (Frosinonetoday.it)

Sandro Tonali pronto al rientro dopo 10 mesi di squalifica per le scommesse : «Ha lavorato sodo - sarà una liberazione» - Ora è solo tornato a fare ciò che ama». «Ha lavorato incredibilmente duro per essere al top della sua forma fisica. Il centrocampista ex Milan non ha svolto l’allenamento pre-partita, ma «sarà sicuramente in squadra», ha promesso Howe. Oggi, 27 agosto, finisce un lungo periodo di stop impostogli dalla federazione. (Open.online)