Il Pd chiede alla Ue di punire l’Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Pd chiede una procedura d’infrazione contro l’Italia. Giuro, non sto scherzando né esagerando. Lo ha annunciato Cecilia Strada, parlamentare europea del partito di Elly Schlein, che ieri ha sparato a zero contro l’accordo per il trasferimento dei migranti in Albania. Laverita.info - Il Pd chiede alla Ue di punire l’Italia Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Pduna procedura d’infrazione contro. Giuro, non sto scherzando né esagerando. Lo ha annunciato Cecilia Strada, parlamentare europea del partito di Elly Schlein, che ieri ha sparato a zero contro l’accordo per il trasferimento dei migranti in Albania.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marocchi : «Con Retegui l’Italia ha finalmente un nove. Leao? Inutile chiedergli di più…» - Le parole di Giancarlo Marocchi, ex centrocampista, sull’impatto di Mateo Retegui con l’Italia e sulla stagione di Rafael Leao Giancarlo Marocchi ha parlato a Libero dell’impatto di Mateo Retegui con l’Italia e della stagione di Rafael Leao con il Milan. RETEGUI COME SCHILLACI – «Stesso senso del gol, ma Totò era più fulmineo. (Calcionews24.com)

Stellantis - Tavares in Parlamento : "Abbiamo un piano per l’Italia". E chiede incentivi per l’elettrico - Per sostenere la domanda in Italia servono notevoli iniezioni di sussidi". Ma per rendere accessibili le auto elettiche servono incentivi ad hoc. Quindi, nel contesto attuale, devo per forza considerare un 40% di aumento dei costi, ovvero quello della tecnologia elettrica – ha spiegato Tavares –. Qui il peso dell’energia è e doppio rispetto alla Spagna. (Quotidiano.net)

Stellantis non lascia l’Italia - Carlos Tavares : “Lotteremo per mantenere la leadership”. E chiede soldi al governo - Per Tavares, la chiave per superare queste sfide è lasciare da parte le polemiche e concentrarsi su azioni concrete: "Bisogna mettersi al lavoro" e garantire "stabilità ai regolamenti". Sul fronte degli investimenti, Tavares ha lasciato aperte prospettive interessanti, menzionando la gigafactory di Termoli, che potrebbe diventare un importante centro per la produzione di batterie nell’ambito ... (Ilfogliettone.it)