Il Napoli e la questione del rinnovo di Kvara

Ilsta entrando nell'ordine di idee di perdere Khvichatskhelia nel corso della prossima estate. I contatti per ilvanno avanti da oltre un anno ma non c'è ancora un accordo. Da una parte c'era il viaggio di De Laurentiis in Germania, nel ritiro della Georgia, che sembrava avere raggiunto un'idea di massima per una proposta da circa 5 milioni di euro all'anno per un quinquennale. Nell'ultimo summit però c'è stato il gelo, perché la richiesta del padre e dell'agente, Mamuka Jugeli, è stata intorno ai 8-9 milioni, come fosse Lautaro Martinez. Il club partenopeo Cifre che non verranno corrisposte dalche ha già a libro paga – almeno per un po' – Victor Osimhen, pur ceduto in prestito al Galatasaray.