Lanazione.it - Il doposcuola si fa nel Parco. I ragazzi riscoprono la natura: "Progetto di grande valore"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Unspeciale a Badia Prataglia riservato agli alunni della scuola secondaria. Quattro pomeriggi alla settimana passeranno alcune ore all’aria aperta neldelle Foreste Casentinesi alla scoperta dellae imparando a rispettare l’ambiente. "Porte aperte nel" è il titolo deldistudiato appunto per Poppi. Attività all’aria aperta per favorire lo sviluppo dei bambini in un contesto ecologico e civico. E’ questo l’obiettivo delche prende il via questa settimana nella scuola secondaria di Badia Prataglia, nel comune di Poppi. Si tratta di un servizio diche durerà tutto l’anno scolastico.