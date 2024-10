I contagi Covid tornano a salire a causa della variante Xec: “Tornare alle mascherine” (Di venerdì 18 ottobre 2024) I contagi Covid tornano a salire a causa della variante Xec tornano a salire i contagi Covid attribuiti alla variante Xec: dopo i boom di casi registrati in Lombardia e Veneto nelle scorse settimane, anche nel resto d’Italia aumentano le infezioni. Una delle particolarità di questa nuova variante, che fa parte sempre della “famiglia” Omicron, è un nuovo e inusuale sintomo: quello della perdita dell’appetito. Proprio riguardo ai “nuovi” positivi, Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, Società italiana malattie infettive e tropicali e professore ordinario all’università Tor Vergata di Roma, ha dichiarato all’Adnkronos Salute: “Oggi non vediamo più positivi che hanno perso l’olfatto o i sapori come accadeva nel 2020-2021, ma fortunatamente anche la polmonite si vede molto di meno”. Tpi.it - I contagi Covid tornano a salire a causa della variante Xec: “Tornare alle mascherine” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) IXecattribuiti allaXec: dopo i boom di casi registrati in Lombardia e Veneto nelle scorse settimane, anche nel resto d’Italia aumentano le infezioni. Una delle particolarità di questa nuova, che fa parte sempre“famiglia” Omicron, è un nuovo e inusuale sintomo: quelloperdita dell’appetito. Proprio riguardo ai “nuovi” positivi, Massimo Andreoni, direttore scientificoSimit, Società italiana malattie infettive e tropicali e professore ordinario all’università Tor Vergata di Roma, ha dichiarato all’Adnkronos Salute: “Oggi non vediamo più positivi che hanno perso l’olfatto o i sapori come accadeva nel 2020-2021, ma fortunatamente anche la polmonite si vede molto di meno”.

