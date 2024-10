Guida al weekend: gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana (Di venerdì 18 ottobre 2024) In un weekend dal tempo incerto e dal meteo instabile per fortuna tanti gli eventi che invitano ad uscire di casa e a visitare luoghi al chiuso e solitamente preclusi al pubblico. Ombrello e mantella sono d’obbligo, così come un po’ di pazienza per possibili file o attesa sotto la pioggia Ferraratoday.it - Guida al weekend: gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In undal tempo incerto e dal meteo instabile per fortuna tanti gliche invitano ad uscire di casa e a visitare luoghi al chiuso e solitamente preclusi al pubblico. Ombrello e mantella sono d’obbligo, così come un po’ di pazienza per possibili file o attesa sotto la pioggia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Weekend a Roma : 17 eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 ottobre - Un nuovo weekend è alle porte, il meteo annuncia tempo instabile e temporali, ma la Capitale non si ferma e, al contrario, promette un calendario ricco di attività per tutti i gusti. Il 19 e il 20 ottobre saranno un sabato e una domenica all'insegna del cinema, del gusto, delle tradizioni... (Romatoday.it)

Eventi e sagre imperdibili in Italia nel weekend del 19 e 20 ottobre 2024 - Tradizioni e folklore Le sagre non sono solo un’occasione per gustare prelibatezze culinarie, ma anche per immergersi nelle tradizioni e nel folklore locali. Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . Eventi gastronomici in programma In molte località italiane, la gastronomia riveste un ruolo fondamentale durante il weekend del 19 e 20 ottobre. (Gaeta.it)

Che facciamo questo fine settimana? Dal Disney Park a Giulietta e Romeo - guida agli eventi del weekend - . Imperdibili gli spettacoli, tra cui quello di Giulietta e Romeo al Florian, e il vernissage. . Anche questo fine settimana si alternano eventi di ogni genere, appuntamenti per grandi e bambini. Uno dei più attesi è certamente il Disney Park, inizialmente in programma a settembre ma oramai prossimo. (Ilpescara.it)