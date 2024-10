Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Shaila Gatta spiazza sulle doti intime di Javier Martinez: la nuova confidenza

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel corso di una conversazione all’interno della casa del25,ha fatto una rivelazione inaspettata sulla sua intimità con. Confidandosi con alcune ex protagoniste di Non è la Rai,ha raccontato dettagli che hanno lasciato tutti senza parole. “Lì non mi sono fatta toccare, ma io a lui si! si! si! sono uscita matta!”, ha dichiarato la ballerina, riferendosi a un momento particolare della loro relazione. La confessione ha sorpreso non solo le sue interlocutrici, ma anche i telespettatori, scatenando una valanga di commenti e reazioni sui social. Le parole dihanno riacceso i riflettori sulla dinamica tra lei e, facendo discutere il pubblico.